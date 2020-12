Possibile idea di scambio per accontentare Dybala e il calciomercato della Juventus

In attesa del rinnovo contrattuale, ma soprattutto di poterlo rivedere ad alti livelli, Paulo Dybala continua a essere l’oggetto pregiato dal calciomercato in uscita della Juventus. La Vecchia Signora sta attualmente pensando di sfruttare l’attaccante argentino come possibile pedina di scambio, anche a fronte dell’interessamento delle big d’Europa mai sopito. Per questo, stando a quanto riportato da ‘SportMediaset’, si starebbe profilando uno scambio che potrebbe diventare protagonista della prossima finestra di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo stellare ‘grazie’ a Dybala | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, scambio monstre col Barcellona

Dybala raggiungerebbe Messi a Barcellona, con la possibilità di diventarne a tutti gli effetti l’erede dopo la quasi certa partenza in estate, mentre il percorso inverso lo farebbe Ansu Fati. Assistito da Jorge Mendes che con Paratici ha già chiuso l’affare Cristiano Ronaldo, l’attaccante spagnolo potrebbe essere anche un ottimo modo per iniziare a risanare la piena crisi economica nella quale verte il club blaugrana. Per quanto la cessione del 18enne sarebbe dolorosa, rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le casse catalane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala in Spagna | Scambio clamoroso

Ovviamente da considerare ci sono le valutazioni dei rispettivi giocatori e anche gli ingaggi percepiti: Ansu Fati attualmente ha una clausola rescissoria monstre, che arriva a 400 milioni di euro, oltre ad avere un contratto in scadenza nel 2024, il che lo rende praticamente inavvicinabile. Discorso diverso per Dybala, che va in scadenza nel 2022 e tra dodici mesi potrebbe addirittura accordarsi per un trasferimento a parametro zero, dovessero inasprirsi i rapporti con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Ultimatum dalla società

Per rinnovare, d’altronde, la Joya pretende un contratto faraonico, che stride con le prestazioni in questa prima parte di stagione e anche della scorsa: 15 milioni di euro, praticamente il doppio di quanto percepito attualmente, per andare a superare anche de Ligt, che però con il decreto crescita costa anche meno, al lordo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio shock con Dybala | Offerta da intermediari

Ansu Fati, dal suo canto, per quanto possa costare di più con il suo cartellino, si manterrebbe su un ingaggio leggermente più basso: l’esterno offensivo era in procinto di rinnovare a 10 milioni di euro a stagione, un record per un calciatore minorenne, una cifra che comunque gioverebbe degli stessi sgravi fiscali dell’ex Ajax e che permetterebbe alla Juventus di inserire nella propria rosa un colpo di grande prospettiva, in attesa di smaltire l’operazione al menisco delle passate settimane, che lo terrà fermo comunque per qualche altro mese.