L’uscita dalle coppe porta Marotta a sfoltire la rosa in vista del calciomercato di gennaio

L’uscita dalla Champions League ha cambiato i piani del calciomercato dell’Inter. La squadra nerazzurra deve confrontarsi con la necessità di sfoltire una rosa che è troppo ampia per affrontare la sola Serie A, con l’intervallarsi della Coppa Italia che richiederà però un impegno di appena quattro partite in più, nel caso di finale.

Per questo il giornalista Gian Luca Rossi, a Top Calcio 24, parla di 4/5 uscite, a partire da Ivan Perisic: l’ex Bayern Monaco è l’unico che può effettivamente remunerare la propria cessione. Apparso svogliato nelle ultime uscite dell’Inter, in particolar modo contro lo Shaktar, per lui si prospetta una cessione all’estero.

Calciomercato Inter, quanti in partenza!

“L’Inter deve fare uscire 4/5 giocatori. L’unico che può portare soldi veri è Perisic e c’è la possibilità che vada, per fare plusvalenza. Gli altri sono Vecino, per Nainggolan al Cagliari bisogna collaborare per l’ingaggio, Pinamonti ed Eriksen. Il primo gennaio 2021 arriveranno i soldi di Politano, scatterà l’obbligo d’acquisto per il Napoli, e sarà l’unica entrata, insieme all’eventuale cessione di Perisic. Senza coppe, un ridimensionamento minimo ci sarà, c’è e, anche se non lo raccontano, lo vedremo” ha spiegato Rossi.

Sempre spinoso il caso Eriksen, invece, con Conte che ha provato a dargli spazio dal primo minuto contro il Cagliari: prestazione non esaltante, a sprazzi convincente, ma comunque terminata anzitempo con l’uscita dal campo dopo circa un’ora di gioco. Si rischia la minusvalenza sul danese, a meno che non si riesca a concretizzare uno scambio che possa arricchire la rosa di Conte.