L’Inter prepara un doppio assalto per regalare a Conte due colpi di spessore ad Antonio Conte: maxi-offerta, Juventus verso la beffa

Domani alle 15 a San Siro l’Inter affronterà lo Spezia per la 13esima giornata di campionato. Prosegue la rincorsa al Milan capolista, con un occhio vigile alle prossime idee per il calciomercato. Tra gennaio e giugno, Marotta prepara un doppio colpo che befferebbe di fatto la Juventus: lo scenario.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, un centrocampista per Conte | Scambio in Francia

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, caccia al difensore low cost a gennaio | Tutti i nomi di…

Calciomercato Inter, doppio colpo e super offerta: Juve ko

L’Inter non si ferma. Marotta e Ausilio guardano in Serie A, con due obiettivi cercati anche dalla Juventus in primissimo piano. Si tratta di Juan Musso e Rodrigo de Paul, che potrebbero quindi lasciare l’Udinese nel 2021. L’Inter proverà a portarli entrambi alla corte di Conte, con un tentativo per de Paul da effettuare già a gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Difficile che il centrocampista cambi aria già il prossimo mese, nonostante i 70-75 milioni per i due cartellini che l’Inter metterebbe sul piatto. Un affare da sviluppare probabilmente in prestito con diritto o obbligo di riscatto: per facilitare la trattativa con la società friulana, non è escluso l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Nuovo regalo a Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, firma già chiusa | Arriva ad una condizione

Con Musso che rappresenterebbe il perfetto erede di Handanovic per la prossima estate, de Paul andrebbe a rimpolpare un centrocampo che dovrebbe salutare Eriksen nelle prime settimane del 2021.