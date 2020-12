Il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A vede la Roma vincere contro il Torino, ma non senza polemiche: pesante attacco sui social

Finisce 3-1 il match tra Roma e Torino, con i giallorossi che salgono al terzo posto a pari punti con la Juventus, mentre i granata sono sempre più in crisi ed all’ultimo posto. La partita di ieri sera però ha visto molte polemiche, dall’espulsione di Singo al rigore concesso su Dzeko. L’attacco pesante arriva sui social.

Roma-Torino, Pistocchi e Ziliani attaccano Abisso: tweet al vetriolo

Una partita con tante polemiche quella di ieri sera tra Roma e Torino terminata 3-1 in favore dei giallorossi. Le prime polemiche nascono al minuto 14, quando Singo commette fallo su Spinazzola e riceve il secondo cartellino giallo in soli sette minuti e viene espulso. L’altro episodio invece avviene al 43′, quando Dzeko viene atterrato da Bremer in area di rigore e l’arbitro Abisso concede il penalty ai giallorossi.

Rom-Tor 2:0 Indecente la doppia ammonizione a Singo dopo 14’ per un normale fallo di gioco, vergognoso il rigore per un contatto inesistente Dzeko / Bremer. Abisso concede il rigore, il Var Di Bello non lo chiama alla on-field review. il calcio è finito.

Rispetto per il Toro 👊 pic.twitter.com/QDtHdgjGZi — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 17, 2020

Attraverso i social a criticare la gestione della gara da parte dell’arbitro Abisso e del Var Di Bello è il giornalista Maurizio Pistocchi. Con un tweet afferma che Singo viene espulso per ”un normale fallo di gioco”, mentre in occasione del rigore afferma che sia “vergognoso” ed “il contatto è inesistente”. Polemica che termina con un sonoro “Rispetto per il Toro”. Inoltre anche Paolo Ziliani su Twitter non perdona l’arbitro siciliano, condividendo un tweet che ricorda gli errori di Fiorentina-Inter sottolineando che erano “da ritiro del patentino”, ed attacca anche Nicchi e Rizzoli per la scelta dei loro “talenti”.