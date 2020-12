Paulo Dybala salterà la trasferta di Parma: la Juventus ha deciso di lasciarlo a casa dopo un problema muscolare

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Paulo Dybala nella sfida tra Parma e Juventus. L’argentino non è stato convocato per la partita di domani sera, in programma alle 20:45. Il club bianconero, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto un problema muscolare per ‘La Joya’: “Paulo Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento muscolare alla gamba destra accusato durante la rifinitura odierna“.

Di seguito, la lista completa dei convocati di Pirlo: “Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Ronaldo, Morata, De Graca”.