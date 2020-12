Weston McKennie, centrocampista statunitense in prestito alla Juventus dallo Schalke 04, si è ritagliato il suo spazio con la maglia della Vecchia Signora, diventando un elemento di spicco nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo

Un grande esordio contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, qualche partita di ambientamento e poi l’exploit in casa del Barcellona di Lionel Messi e a Marassi contro il Genoa di Rolando Maran. Weston McKennie è ormai una certezza nella nuova Juventus che Andrea Pirlo sta costruendo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il giocatore originario degli Stati Uniti, arrivato fra mille dubbi nell’ultima finestra di calciomercato, sta finora impressionando per le doti fisiche, ma non solo. Le capacità di inserimento all’interno dell’area e la freddezza nei momenti caldi delle sfide, sono due caratteristiche che fanno del giovane centrocampista un jolly assoluto nel mazzo di Andrea Pirlo, allenatore della Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rivelazione dell’agente: “La Juventus lo comprerà”

Juventus, McKennie è già un affare | Le cifre

La Juventus ha ottenuto le prestazioni di Weston McKennie attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 18,5 milioni di euro. Una cifra non esorbitante per un club come quello bianconero che, in caso di acquisizione del giocatore, potrebbe valutarlo al momento circa sui 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ‘mistero’ Kulusevski | Pirlo non lo schiera più: l’analisi

In questa stagione finora, nel campionato di Serie A, McKennie ha totalizzato 8 presenze mettendo a segno una rete, nel derby contro il Torino di Marco Giampaolo, e due assist per i compagni.