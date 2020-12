Lo Schalke 04 ha deciso di esonerare l’allenatore Manuel Baum per gli scarsi risultati in questi primi mesi di Bundesliga

Pessimo 2020 dello Schalke 04: la squadra tedesca in questo anno solare non ha mai vinto in campionato, nelle partite al di fuori dei playout. Attualmente è ultimo in Bundesliga con quattro punti conquistati in dodici match. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati anche dei problemi in allenamento, una discussione accesa che avrebbe coinvolto diversi giocatori. Una situazione tesissima a cui il club ha deciso di rimediare con l’esonero dell’allenatore.

Schalke 04, ufficiale l’esonero di Baum

#S04 stellt Chef-Trainer Manuel Baum frei ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2020

Lo Schalke 04, attraverso un comunicato ufficiale, ha deciso di esonerare il tecnico Baum. I tedeschi devono disputare ancora due match: quello di domani con l’Arminia Bielefeld e anche martedì in DFB Pokal contro l’SSV Ulm 1846. Troppe le sconfitte per ‘Die Knappen‘. In panchina andrà l’allenatore ad interim sarà Huub Stevens, con Mike Buskens come vice. Stevens siederà per la quarta volta sulla panchina dello Schalke.