La Juventus potrebbe ristrutturare in maniera decisa il suo centrocampo nelle prossime settimane sul mercato. Uno dei nomi che potrebbe uscire di fronte a un’offerta è quello di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese si è inserito bene nel gioco di Andrea Pirlo, ma non riesce a trovare quella continuità che i tifosi e la società bianconera si aspettano da lui. Di seguito l’ultimo scenario relativo il suo futuro.

Calciomercato Juventus, interessi dalla Premier League per Ramsey

Il centrocampista gallese potrebbe, dunque, essere in partenza dal club bianconero. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano durante una diretta Twitch del programma di ‘Juventibus’, gli interessi in Premier League per il calciatore gallese non mancano e lui avrebbe espresso il desiderio di andare via. La Juventus sembra in ogni caso avere le idee chiare sul futuro del centrocampista. I bianconeri lascerebbero partire il calciatore solo di fronte a un’offerta a titolo definitivo: la sua valutazione è da 25 milioni di euro.