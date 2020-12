La Juventus continua a lavorare in vista di gennaio per un nuovo goleador: Pirlo ha fatto una richiesta ben specifica alla dirigenza bianconera

Ci sarà una quarta punta a gennaio. L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, vorrebbe avere fin da subito una nuova alternativa con un vice Morata arruolabile nella sessione invernale di calciomercato. La dirigenza bianconera potrebbe subito accontentarlo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ‘mistero’ Kulusevski | Pirlo non lo schiera più: l’analisi

Calciomercato Juventus, Milik subito a gennaio: Gattuso rifiuta lo scambio

Il profilo che interessa maggiormente alla Juventus sembra essere quello di Arek Milik, attaccante polacco del Napoli ormai fuori rosa da inizio stagione. La cessione a gennaio è vicinissima visti anche l’incombere degli Europei in estate: la sua valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma potrebbero esserci novità a breve come riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la Premier tenta Ramsey | Cifre e dettagli

Inoltre, lo stesso allenatore dei partenopei, Rino Gattuso, avrebbe rifiutato anche l’inserimento come contropartita di Federico Bernardeschi, che non piace al tecnico calabrese per il reparto offensivo. Con Politano e Lozano sulla corsia destra il Napoli non ha bisogno di ulteriori rinforzi in quella zona di campo.

La Juventus continua a lavorare in vista della sessione invernale di calciomercato con la quarta punta che potrebbe arrivare a breve.