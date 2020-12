Juventus e Milan potrebbero dire addio a due obiettivi molto importanti: il Real Madrid è vicino al rinnovo

Il futuro di Sergio Ramos e Luka Modric sta facendo discutere molto. Entrambi sono in scadenza nel 2021 e stanno avendo problemi per il rinnovo del contratto con il Real Madrid. Ne fanno una questione economica, ma anche di anni: il prolungamento annuale, infatti, è mal digerito soprattutto dal difensore spagnolo. Juventus e Milan sono molto interessate all’evolversi della situazione, e pare che ci siano delle novità.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, arbitro nella bufera | Doppio attacco: “Indecente. Da ritiro del patentino”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arthur nel mirino | Scambio con gli ex Serie A

Juventus e Milan, sfumano Sergio Ramos e Modric

Sergio Ramos è nel mirino della Juventus da diverso tempo, ma stando a quanto riferito dal direttore di ‘OkDiario‘, Eduardo Inda, il capitano rinnoverà per altri due anni con il Real. Le cifre dovrebbero essere sempre le stesse, circa 12 milioni a stagione. La sua priorità è sempre stata trovare l’accordo con Florentino Perez.

Per Modric, invece, il rinnovo potrebbe arrivare di un anno con opzione per il secondo. Lui, però, ha gli occhi addosso del Milan, ma soprattutto del Tottenham. José Mourinho lo portò a Madrid nel lontano 2012 e sarebbe ben contento di riaccoglierlo. Il croato, inoltre, ha già giocato con la maglia degli Spurs. Mou ha già chiamato Modric per convincerlo ad accettare l’offerta, ma la sua intenzione -almeno per ora- è quella di restare al Real Madrid. Anche l’Inter era molto interessata al giocatore, ma l’affare sembra sfumato.