Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | Nuovo regalo a Conte

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per rinforzi già a gennaio: colpo a centrocampo per Antonio Conte

Senza sosta. L’Inter è sempre molto attiva per regalare nuovi innesti funzionali all’idea di gioco del proprio allenatore Antonio Conte. Dopo l’eliminazione in Champions League, il club nerazzurro potrebbe pensare ad un nuovo colpo a centrocampo per la compagine nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ‘mistero’ Kulusevski | Pirlo non lo schiera più: l’analisi

Calciomercato Inter, colpo Renato Sanches

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” la dirigenza dell’Inter starebbe monitorando attentamente il profilo del centrocampista portoghese del Lille, Renato Sanches, che è tornato a splendere di luce propria dopo un periodo non troppo esaltante. In Ligue-1 ha trovato la sua giusta dimensione: così l’ex Bayern potrebbe partire già a gennaio con il club francese che lo venderà al miglior offerente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la Premier tenta Ramsey | Cifre e dettagli

Visto il momento non troppo positivo per il Lille, la stessa dirigenza transalpina sarebbe pronta a cederlo ad una cifra importante. L’Inter ci proverà nelle prossime settimane prendendo una decisione definitiva in vista di gennaio.

Tra acquisti e cessioni i nerazzurri potrebbero mettere a segno un nuovo colpo da regalare ad Antonio Conte per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione. Attenzione anche alle cessioni eccellenti con Nainggolan ed Eriksen pronti a dire subito addio.