In merito all’acquisto di Nainggolan dall’Inter, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha rilasciato alcune dichiarazioni

Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, non sta trovando molto spazio con Antonio Conte in questi primi mesi di campionato e potrebbe lasciare a gennaio. Il belga è sempre nei pensieri del Cagliari, come confermato dal presidente Tommaso Giulini. Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radiolina‘: “L’operazione è ancor più complicata rispetto all’estate scorsa, perché mancano gli introiti dello stadio“.

Prosegue poi Giulini sulla fattibilità dell’operazione: “Se l’Inter volesse parlarne, sono convinto che il giocatore ci aiuterebbe tanto. Non sai mai quali regali si trovano sotto l’albero“. Nainggolan finora è sceso in campo solo cinque volte, per un totale di 45′. Molto poco per sperare in una sua permanenza tra le fila dei nerazzurri.