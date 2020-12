Suggestione clamorosa per il Milan di Pioli. Super colpo già a gennaio: ecco la folle idea per continuare a sognare lo scudetto

Dopo il doppio pari per 2-2 contro Parma prima e Genoa poi, il Milan di Stefano Pioli vuole tornere a correre mantenendo la vetta della classifica. Dal calcio giocato al calciomercato, il dt Maldini starebbe pensando ad una clamorosa e complicata suggestione per il mese di gennaio: ecco il difficile colpo scudetto.

Calciomercato, top player scaricato: idea Milan

Un mercato, quello di gennaio, che può presentare più occasioni del previsto per le italiane. In particolar modo il Milan, primo in classifica ormai da diverse settimane, vuole puntare ad un rinforzo di prim’ordine per sperare nel sogno scudetto. Ecco che a gennaio la clamorosa idea potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Barcellona avrebbe ufficialmente scaricato uno dei suoi gioielli che potrebbe tornare in Italia: Philippe Coutinho.

L’ex fantasista dell’Inter, accostato anche alla Juventus, è ormai messo in disparte e rimpiazzato da Pedri sulla trequarti. Una suggestione di difficile realizzazione per Maldini e Massara. Coutinho ha uno stipendio decisamente fuori budget per il club di via Aldo Rossi (circa 10,5 milioni netti all’anno) e la valutazione del cartellino fatta dai catalani è di almeno 70-80 milioni.

Un sogno quasi impossibile da realizzare, nonostante i vertici del Barcellona abbiano già messo sul mercato Coutinho con l’intenzione di cederlo entro il 24 gennaio, per alleggerire il monte ingaggi della rosa a disposizione di Koeman.