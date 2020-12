Il Napoli ha comunicato i risultati degli accertamenti a cui si è sottoposto Mertens dopo l’infortunio contro l’Inter. Ecco tutti i dettagli

Nuovi problemi per il Napoli di De Laurentiis. Nella partita giocata ieri contro l’Inter a San Siro (persa 1-0) gli azzurri avevano dovuto rinunciare a Mertens, uscito anzitempo per infortunio nella prima frazione di gioco. Il belga, in seguito, si è sottoposto a degli accertamenti per verificare l’entità dell’accaduto e oggi la società partenopea ha comunicato ufficialmente i risultati della diagnosi, tutt’altro che positivi.

📌 | @dries_mertens14, trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. 👉 https://t.co/3E0ZPm5PeA 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mXQOKzfX8Q — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 17, 2020

Napoli, infortunio Mertens: ecco quanto starà fuori

Come si temeva, Mertens termina in anticipo il suo 2020. È stato riscontrato dai controlli un “trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale” e, per riprendersi, l’attaccante belga dovrà attendere almeno tre settimane. Salterà sicuramente le partite contro Torino e Lazio.

Non è certa, però, neanche la sua presenza alla ripresa della Serie A e potrebbe saltare anche la partita di Supercoppa contro la Juventus in programma prevista per il 20 gennaio. Si saprà qualcosa in più solo con il nuovo anno.

Il calciatore si sottoporrà alla riabilitazione in Belgio durante il periodo delle feste di Natale. La notizia positiva è che, vista l’assenza di lesioni, Mertens non dovrà subire un intervento chirurgico.

