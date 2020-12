La Juventus comincia a perdere terreno sulle prime posizioni. Pareggio contro l’Atalanta e poco gioco. Sconcerti ha dubbi su Ronaldo

La Juventus non ha sfruttato il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli non andando oltre il pareggio in casa con l’Atalanta. la partita è stata giocata a viso aperto e i due portieri si sono rivelati decisivi nel risultato finale. Chiesa l’aveva sbloccata con un gol di pregevole fattura, ma nel secondo tempo è venuta fuori la Dea che ha trovato il gol del pareggio e per lunghi tratti ha messo alle corde gli uomini di Andrea Pirlo.

I bianconeri perdono Arthur per infortunio dopo appena 24 minuti di gioco. Cristiano Ronaldo, come raramente gli capita, si fa ipnotizzare dal dischetto da Gollini, fallendo il gol che poteva valere la vittoria e aggravando la sua prestazione, certamente al di sotto rispetto a quanto ci ha sempre abituati.

Sconcerti: “Juventus in palla solo 20 minuti, Ronaldo triste”

Sul ‘Corriere della Sera’ è intervenuto Mario Sconcerti che ha analizzato così la Juventus di ieri: “Chiesa segna un gran gol ma continua ad allontanare Ronaldo dal suo ruolo, quasi intristito da questo suo uso laterale. La Juve ha qualità nel gioco veloce come nessun altra squadra ma non va oltre i 20 minuti di insistenza. Non mi è chiaro se sia più grande la bravura in quei 20 minuti o lo spreco per il resto”.

Un’analisi che mette al centro il fenomeno portoghese e la sua scarsa incisività in una partita importante come quella di ieri, condita da una squadra poco compatta, lontana parente di quella che pochi giorni fa ha espugnato il Camp Nou.