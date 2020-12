Il calciomercato del Milan è sempre più caldo: Maldini lavora al rinnovo di Hakan Calhanoglu, ieri incontro con l’agente

Il Milan ha avuto una leggera flessione in campionato. Due pareggi nelle ultime due gare disputate, rispettivamente con Parma e Genoa, che hanno avvicinato le inseguitrici, una su tutte l’Inter. L’assenza di Ibrahimovic inevitabilmente stai pesando, nonostante i rossoneri siano piuttosto prolifici sotto porta. In casa Milan intanto il calciomercato entra nel vivo già da adesso: Maldini e Massara lavorano ai rinnovi di due dei perni del gruppo di Stefano Pioli, Donnarumma e Calhanoglu. Ecco il punto sulle trattative.

Il portiere rossonero ha sempre espresso la volontà di proseguire a Milano. Il Milan lavora con Mino Raiola, procuratore del classe ’99, per arrivare ad un accordo già nei prossimi giorni. Tutti gli indizi portano a pensare che la trattativa possa chiudersi a breve.

Calciomercato Milan, Donnarumma a breve, ‘scoglio’ Calhanoglu

Situazione diversa è quella di Hakan Calhanoglu: il suo procuratore non dà ancora il via libera al rinnovo del suo assistito. Ieri la società rossonera ha incontrato il suo entourage per cercare di arrivare ad un accordo. Il calciatore ha comunque dimostrato di voler proseguire la sua avventura in rossonero e questo è l’elemento più importante che filtra dall’incontro di ieri.

Sul centrocampista turco c’è il forte interesse di Juventus e Inter oltre che del Manchester City che potrebbe soddisfare le richieste economiche del giocatore. Maldini appare comunque ottimista sulla buona riuscita dell’operazione che darebbe continuità al progetto a lungo termine del nuovo Milan.