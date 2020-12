Milan sempre alle prese con il complicato rinnovo di Calhanoglu. Il sostituto del turco potrebbe arrivare dalla Capitale, ecco tutti i dettagli

Non solo Donnarumma, Milan al lavoro anche per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. L’incontro con l’agente potrebbe portare a una accelerata verso la firma, ma anche alla rottura totale considerato che fin qui le richieste – circa 6-7 milioni a stagione – sono state sempre di gran lunga superiori alla proposta del club rossonero. Vale a dire 3,5-4 milioni, non di più, per un calciatore rivalutato da Stefano Pioli nell’ultimo anno solare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, obiettivo Pellegrini: scenario clamoroso

In caso di rottura, il 26enne turco potrebbe lasciare Milanello già nel calciomercato di gennaio. Per sostituirlo nell’immediato occhio al ‘Papu’ Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta proprio nella prossima finestra invernale vista la burrascosa chiusura del rapporto con Gasperini. Per il futuro, quindi in ottica estate, in casa Milan si accarezzerebbe l’idea Lorenzo Pellegrini. Profilo perfetto per il ‘progetto’ rossonero, il classe ’96 è tornato in questi giorni nel mirino di Marotta, con l’Ad dell’Inter che tenta un clamoroso scambio con Eriksen, inoltre è da tempo molto gradito alla Juventus.

Il Milan ragionerebbe sul pagamento della clausola fissata attualmente a 30 milioni di euro. Bisognerà vedere, però, se a fine stagione sarà ancora presente, considerato che il club di Friedkin ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 eliminando al contempo la suddetta clausola. Maldini sarebbe un grande estimatore di Pellegrini, tanto che non si può escludere un tentativo pure con l’eventuale prolungamento e a prescindere dalla permanenza o meno di Calhanoglu, anche lui nel mirino di Inter e Juve.

