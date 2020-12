Calciomercato Milan, un big dalla Serie A | Cifre e dettagli

Il Milan sogna il colpo dalla Serie A per rimpiazzare Calhanoglu: cifra importante ma i rossoneri ci provano

È stato un avvio di stagione sicuramente importante quello del Milan, che dopo dodici giornate di campionato è ancora in vetta alla classifica con 28 punti conquistati, frutto di otto vittorie e quattro pareggi. Nelle ultime due gare non è arrivata la vittoria ma nonostante ciò il primo posto è ancora rossonero.

In ogni caso, la compagine allenata da Stefano Pioli ha come obiettivo primario quello di raggiungere la Champions League ma chiaramente, continuando così, le ambizioni non possono far altro che crescere per sognare traguardi sempre più importanti, visto che oltre allo scudetto ci sono in ballo anche Europa League e Coppa Italia.

Calciomercato Milan, sogno Luis Alberto: Lotito spara alto

Dopo questo avvio convincente la società guarda con fiducia al futuro e nel mirino potrebbe esserci Luis Alberto, così come riportato da ‘La Repubblica’. Sarebbe stata già avviata una trattativa e si cercherà di sfruttare il fatto che recentemente c’è stata una spaccatura tra il calciatore e la società per la questione stipendi.

Il colpo potrebbe essere effettuato per giugno in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu. Non sarà facile però convincere la Lazio, visto che il calciatore ha rinnovato fino al 2025 e Lotito potrebbe sparare alto valutando lo spagnolo anche 60-70 milioni. Gli agenti di Luis Alberto sono gli stessi di Calabria e l’idea sarebbe nata durante le discussioni per il rinnovo del terzino.

Il Milan vuole provare per il colpo a centrocampo ma la situazione sembra tutt’altro che semplice visto che la Lazio non cede facilmente.