Calciomercato Juventus, futuro Messi | Triangolo con PSG e City

Potrebbe aprirsi un triangolo stellare tra la Juventus, il Psg ed il Manchester City: futuro di Messi in ballo e non solo

Il calciomercato estivo del 2021 riserverà sicuramente moltissime sorprese. Infatti sono tanti i calciatori di talento che vedranno scadere il loro contratto, tra questi anche Lionel Messi. Sul futuro dell’argentino potrebbe aprirsi un giro di attaccanti con Juventus, PSG e Manchester City. Nel triangolo sarà in ballo anche il futuro di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Messi al PSG e City che vira su Ronaldo: due pedine di scambio per il portoghese

Il futuro di Lionel Messi terrà con il fiato sospeso i tifosi dei top club europei, in particolare quelli del Barcellona, che sperano in un dietrofront dell’argentino. Al momento il fenomeno catalano sembrerebbe essere sempre più vicino all’approdo in Francia il prossimo anno, precisamente al PSG. Questa scelta porterebbe il Manchester City, altra grande pretendente per il 10 blaugrana, a virare su un altro fenomeno, questa volta in casa Juventus.

Infatti Pep Guardiola cambierebbe il proprio obiettivo puntando su Cristiano Ronaldo, che se in questa stagione non riuscirà a raggiungere l’obiettivo Champions League potrebbe pensare di partire. Per arrivare al numero sette portoghese i ‘citizens’ starebbero pensando di mettere in piedi uno scambio. Sul piatto potrebbe essere messo Riyad Mahrez, esterno algerino del club inglese valutato 60 milioni di euro, oppure Bernardo Silva, altro esterno e connazionale di Cristiano Ronaldo valutato intorno ad 80 milioni di euro. Dunque un giro di fenomeno che infiammerebbe il calciomercato estivo.