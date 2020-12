Accordo già trovato per il top player che, nel prossimo mercato estivo, ha intenzione di cambiare squadra: lo porta il presidente

Dal duello sul rettangolo verde per la vetta attualmente occupata dal Milan fino agli obiettivi comuni del prossimo calciomercato. Svolta in arrivo per il futuro del big che da mesi è sul taccuino delle dirigenze di Inter e Juventus: accordo già raggiunto.

Calciomercato Juventus e Inter, firma ad un passo: cifre e dettagli

Un affare sempre più vicino a concludersi positivamente nel prossimo calciomercato estivo. Il destino di Hector Bellerin potrebbe essere in Spagna, nuovamente al Barcellona. Il capitano dell’Arsenal, i cui rapporti con Arteta sono tutt’altro che eccellenti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ avrebbe deciso di salutare la società londinese.

In tal senso, il candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del terzino per il ritorno in blaugrana a giugno. Dopo aver salutato Barcellona nel 2011, il laterale 25enne è il primo colpo designato da Laporta in caso di rielezione alla guida del club catalano.

Affare da 25-30 milioni di euro, con Juventus ed Inter che dovranno rinunciare, con ogni probabilità, al nazionale spagnolo deciso a fare ritorno nella Liga.