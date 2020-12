Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Duello Liverpool PSG

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per eventuali colpi in ottica futura: arriva la beffa per i bianconeri

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato individuando possibili innesti di assoluto valore da regalare ad Andrea Pirlo. Nelle ultime ore, però, sarebbe in arrivo anche una doccia fredda per il club bianconero con Liverpool e PSG molto interessante al top player.

Calciomercato Juventus, addio ad Asensio: assalto delle big d’Europa

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Paris Saint-Germain e il Liverpool potrebbero pensare al super colpo in attacco proveniente dal Real Madrid. Asensio sarebbe anche pronto a lasciare il club spagnolo per tornare a brillare come un tempo.

La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che si è ridotta notevolmente negli ultimi anni a causa di una condizione non ottimale. In passato la Juventus ci aveva provato a lungo per acquistare il talentuoso giocatore spagnolo, ma alla fine il suo arrivo non si è mai concretizzato.

Possibile beffa in arrivo per i bianconeri con Liverpool e PSG sempre molto attive per acquistare giocatori di assoluto talento.