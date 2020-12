Marotta punta tutto su Nandez per gennaio: ecco la strategia per portarlo a Milano

Centrocampista cercasi per Antonio Conte: il tecnico nerazzurro vuole rimpinguare la mediana, soprattutto alla luce della quasi certa partenza di Nainggolan e anche della non più brillante condizione di Arturo Vidal, fortemente voluto nel corso di quest’estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Destinazione a sorpresa

Con il belga che spera di poter abbracciare nuovamente il Cagliari già a gennaio, ecco che quindi per l’Inter potrebbe nascere l’idea Nandez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe rientrare nell’affare che porterà il Ninja in Sardegna, con buona soddisfazione di Marotta che si ritroverebbe in rosa un 1995 di grande prospetto futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, irrompe il PSG | Proposto lo scambio!

Calciomercato Inter, scambio a centrocampo

Ovviamente la valutazione di Nandez supera attualmente i 20 milioni, soprattutto dopo l’esborso economico fatto dal Cagliari per acquistarlo: arrivato dal Boca Juniors per una cifra complessiva pari a 18 milioni, il centrocampista uruguaiano è attualmente l’acquisto più costoso della storia della società.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Sensi è un oggetto misterioso | Così l’addio è inevitabile: numeri e dettagli

Per poter arrivare a quella cifra, l’Inter potrebbe così aggiungere anche il cartellino di Pinamonti, per dare a Di Francesco un attaccante in più da affiancare a Pavoletti e Simeone, il che però andrebbe a togliere spazio a Cerri. Intrecci che porteranno a delle valutazioni nelle prossime settimane, con l’obiettivo Nandez per l’Inter.