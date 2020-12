Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Destinazione a sorpresa

Il futuro di Radja Nainggolan sembrerebbe essere inevitabilmente lontano dall’Inter: per il centrocampista belga si apre una pista nuova

In casa Inter sono diversi gli esuberi che dovranno essere piazzati nel calciomercato di gennaio. Uno di questi è Radja Nainggolan, mai al centro del progetto nerazzurro. Per il futuro del belga ora spunta una nuova destinazione a sorpresa, lontano dalla Serie A.

Calciomercato Inter, addio Nainggolan: spunta il Villareal

Radja Nainggolan continua ad essere un esubero nell’Inter. Il centrocampista belga in questa stagione ha collezionato solamente quattro presenze in Serie A, giocando sempre gli ultimi scampoli di partita e totalizzando solamente 40 minuti in campo. Così l’addio a gennaio sembrerebbe ormai inevitabile. Su di lui come sempre c’è l’interesse del Cagliari, con il quale in estate non si era trovato l’accordo, ma a gennaio potrebbe arrivare un nuovo assalto dei sardi.

Inoltre per l’ex Roma si aprono le porte anche di una destinazione a sorpresa in Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, sulle sue tracce spunterebbe il Villareal. Il club spagnolo ha recentemente perso Vicente Iborra per infortunio e starebbe pensando proprio al centrocampista belga per sostituirlo. Sul piatto il Villareal sarebbe disposto a mettere 10 milioni di euro, offerta che potrebbe bastare a far partire Nainggolan.