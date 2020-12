Calciomercato Inter, addio Conte | Tre pupilli con l’allenatore!

L’Inter continua a far fatica in campionato con una vittoria sofferta: in caso di mancato Scudetto, il sostituto di Conte con tre pupilli

Dopo l’eliminazione in Champions League l’Inter si è catapultata completamente nella Serie A. E sono arrivate due vittorie sofferte, prima contro il Cagliari e poi nel big-match contro il Napoli. Antonio Conte è sempre nel mirino: in caso di mancato Scudetto, la dirigenza nerazzurra potrebbe così pensare di cambiare guida tecnica. L’allenatore leccese si giocherà tutto con la possibile vittoria del campionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Paredes allo scoperto | Rivelato il futuro di Neymar

Calciomercato Inter, Inzaghi per il post Conte con tre giocatori

Come riportato dal quotidiano “Il Messaggero” in casa Lazio non c’è più tranquillità nonostante la qualificazione ottenuta agli ottavi di Champions League. In campionato i biancocelesti stentano a decollare e così nelle ultime ore ci sarebbe stato anhce un confronto molto acceso tra lo stesso allenatore e Lotito, che l’ha accusato di una gestione pessima del gruppo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paredes nel mirino: la situazione

Per il futuro l’Inter potrebbe pensare eventualmente proprio al profilo del tecnico originario di Piacenza, che potrebbe anche chiedere di portare con sé i suoi tre pupilli Acerbi, Milinkovic-Savic e Lazzari, in particolare il centrocampista serbo che piace da tempo a Beppe Marotta. Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione in ottica futura con la situazione che verrà monitorata attentamente ad inizio 2021.

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato cercando così di anticipare ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi.