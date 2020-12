La decisione riguardante la panchina inciderà inevitabilmente sul futuro di Massimiliano Allegri. Ecco le ultime novità e la decisione presa

Tiene banco il futuro di Thomas Tuchel in casa PSG. I francesi non stanno riuscendo a dominare in campionato, dove attualmente sono secondi in classifica dietro il Lille primo. Da diverse settimane, si parla ormai del futuro dell’allenatore, in odore di esonero da parte del club transalpino. In realtà, lo scenario riguardante il suo futuro sembra decisamente diverso. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato, Allegri per ora in stand-by: occhio al futuro di Tuchel

Il PSG, nonostante non sembri pienamente soddisfatto del suo allenatore, sembra intenzionato a confermare Thomas Tuchel almeno fino al termine della stagione. I costi relativi al suo esonero sembrano troppo alti da sostenere per il club francese. Il contratto del tecnico è in scadenza a fine stagione. Questa decisione avrà ricadute inevitabili sul futuro di Allegri che resta ancora fermo, in attesa di una big pronta ad affidargli la sua panchina dopo i grandi successi ottenuti in Serie A con Juventus e Milan. Intanto, lo scenario francese, almeno per il momento, sembra allontanarsi.