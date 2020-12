In questi minuti, stanno aumentando a dismisura le segnalazioni riguardanti il malfunzionamento dell’app. Telegram down: ecco cosa sta accadendo

Negli ultimi giorni, continuano le disavventure per milioni di utenti che quotidianamente utilizzano app e piattaforme online. Prima è toccato a YouTube e a diversi servizi Google, come gli importanti Gmail e Meet. Nelle ultime ore, si è parlato molto anche di Spotify. Proprio in questi minuti giunge anche notizia di un disservizio che sta avendo conseguenze immediate per i tantissimi utenti che utilizzano la piattaforma. Stiamo parlando di Telegram: ecco tutte le ultime novità a riguardo e cosa sta accandendo proprio ora.

Telegram down: ecco cosa succede in questi minuti

Proprio in questi minuti, appena si tenta di utilizzare l’app, manca la connessione del sistema al server principale e non si riesce a comunicare con gli altri utenti: impossibile, infatti, inviare e ricevere messaggi o aggiornare le chat. Non è chiaro attualmente quale sia la problematica che sta affliggendo il sistema. Intanto, le segnalazioni di malfunzionamento non mancano e soprattutto su Twitter sono in tantissimi a sottolineare il down di Telegram. Vedremo se il problema sarà risolto nei prossimi minuti o il disservizio informatico proseguirà a lungo.