Calciomercato, tecnico in bilico | La Premier pensa ad un italiano

Nonostante il buon risultato ottenuto ieri un tecnico di Premier League continua ad essere in bilico: ipotesi tecnico italiano

Ieri sera il Manchester City di Pep Guardiola è stato fermato sull’1-1 dal West Bromwich. Nonostante l’ottimo risultato in casa dei ‘citizens’, il tecnico Bilic continua ad essere in bilico. Ipotesi tecnico italiano in caso di addio dell’allenatore croato.

Calciomercato, Bilic a rischio: Montella tra i candidati

Ottimo pareggio per il West Bromwich in casa del Manchester City, che dopo il vantaggio di Gundogan risponde con l’autogol di Dias. Nonostante un buon punto, i ‘baggies’ continuano ad essere penultimi in classifica con soli 7 punti all’attivo in 13 giornate disputate. Vista la posizione in classifica, secondo i tabloid inglesi la panchina di Slaven Bilic torna a tremare, rischiando ancora l’esonero.

Uno dei nomi che potrebbe sostituire l’allenatore croato in Premier League sarebbe quello di Vincenzo Montella. Il tecnico al momento è senza squadra da un anno, dopo l’esonero dalla Fiorentina. Dunque un nuovo allenatore italiano potrebbe prendere le redini di un club inglese, tentando di guidarlo verso la salvezza.