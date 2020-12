Candreva è in rottura con la Sampdoria e potrebbe partire. La situazione è possibile accenda il calciomercato dei blucerchiati e non solo

Problemi di calciomercato in casa Samp. Il tecnico Ranieri, secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, è furibondo con Candreva. Il motivo che avrebbe fatto infuriare l’ex allenatore nerazzurro sarebbe il confronto tra lunedì e martedì mattina richiesto dalla stessa guida tecnica per chiarire alcuni mal di pancia dell’esterno. Il giocatore ha scelto di non presentarsi ed è stato messo fuori rosa. Ora il suo futuro è incerto.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio de Vrij | Il sostituto è clamoroso

Calciomercato Sampdoria, Candreva sul piede di partenza: Milan alla finestra

L’esterno ex Lazio era arrivato a Genova la scorsa estate in prestito dall’Inter con obbligo di riscatto a 2,5 milioni, che scatta al primo punto conquistato dalla Sampdoria a febbraio. Un’eventuale interruzione anticipata potrebbe far rientrare l’esterno romano ad Appiano Gentile, opzione non gradita dai nerazzurri.

Un’ulteriore ipotesi è possibile che sia l’inserimento del Milan per il calciatore a giugno o, addirittura, a gennaio se Castillejo dovesse lasciare subito Milano (si parla di un possibile trasferimento in Spagna). In questo caso, Candreva ritroverebbe Pioli, con cui chiarì all’Inter dopo gli screzi alla Lazio. Sarebbe un’alternativa ai titolari e i nerazzurri potrebbero cederlo per una cifra intorno ai 2-3 milioni.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, doppia beffa per Maldini | C’è lo scambio

Non sono da escludere, però, l’acquisto e la successiva rivendita dell’esterno da parte dei doriani. Si stanno interessando alla sua situazione l’agente Pastorello e Quagliarella, che ha avuto un grande ruolo nell’arrivo in blucerchiato di Candreva e sta cercando di ricomporre la questione. Vedremo se il calciatore rimarrà o lascerà Genova, magari già a gennaio.

E.T