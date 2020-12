Calciomercato, derby in Serie A per Gasperini | Gli scenari

Calciomercato, attenzione alla polveriera Atalanta: con Gasperini pronto a liberarsi, Roma e Lazio ci provano per il tecnico

Il caso Atalanta è ormai al centro della critica sportiva: la Dea è passata da fenomeno europeo a polveriera, nello spazio di poche settimane. E la rottura pubblica tra Gasperini e Gomez ha avuto il sapore di un Last Dance per il tifo orobico. Ragion per cui, sul tecnico nerazzurro, la concorrenza è pronta a farsi avanti: soprattutto Roma e Lazio, disposte ad un vero e proprio derby per i servigi del Gasp.

Calciomercato, derby tra Roma e Lazio per Gasperini

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Con Gasperini nuovamente sulla piazza, Roma e Lazio sono pronte ad affondare il colpo, intrigate dall’idea di aprire un nuovo ciclo tecnico nella rispettiva sponda della Capitale. I giallorossi sono stati già vicinissimi dal firmare il Gasp negli ultimi anni, e adesso un secondo tentativo potrebbe andare in porto. I biancocelesti, invece, sanno bene che Simone Inzaghi è finito nella wish list di Inter e Juventus, e quindi puntare su un allenatore offensivo e amante della difesa a tre come Gasperini potrebbe essere un buon rimedio.

D’altronde, sulla panchina dell’Atalanta sembra ormai promesso l’allievo del Gasp, Ivan Juric, che potrebbe dare continuità al gioco della Dea, con qualche piccola variazione di percorso.