Il Milan potrebbe concludere un interessante colpo di calciomercato nei prossimi mesi. Di seguito lo scenario in vista dell’estate e tutte le ultime novità

Il Milan sembra essere pronto a mettere a segno un ottimo colpo per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Franco Vazquez potrebbe essere pronto al ritorno in Italia dopo l’esperienza in Spagna con la maglia del Siviglia. Il calciatore farebbe comodo ai rossoneri nel 4-2-3-1 adottato in questa stagione e rappresenterebbe un’alternativa di qualità e esperienza. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, Vazquez può arrivare a zero: le ultime

Il futuro del trequartista potrebbe dunque tornare a essere in Italia, dopo la brillante parentesi al Palermo dove in coppia con Paulo Dybala ha fatto impazzire le difese avversarie. Il contratto del trequartista è in scadenza nel giugno 2021 e potrebbe dunque arrivare a zero a Milano. In casa rossonera, proprio in quella posizione tengono banco i dubbi sul futuro di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz. Si attendono novità sul rinnovo di contratto per il centrocampista turno. Appare, invece, ancora complicata la trattativa per la permanenza del trequartista dopo il prestito concesso dal Real Madrid. E ora la pista Vazquez potrebbe surriscaldarsi.