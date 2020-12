Calciomercato Milan, occasione dal Barcellona | Rinforzo scudetto!

Calciomercato Milan, occhio all’occasione in casa Barcellona: Riqui Puig può arrivare a gennaio, un regalo per Pioli in vista della Champions

Cerca rinforzi per la seconda parte di stagione, il Milan di Stefano Pioli, desideroso di blindare la zona Champions e puntare fino in fondo al sogno Scudetto. Il mercato di gennaio, allora, potrà essere cruciale per i rossoneri, che scrutano l’Europa alla ricerca dell’occasione giusta. Quella, ad esempio, che può venirsi a creare in casa Barcellona, dove il gioiellino Riqui Puig è in uscita e potrebbe far comodo alla causa dei lombardi.

Calciomercato Milan, occasione Riqui Puig: operazione ‘alla Morata’

Accostato sin dai suoi esordi ad Iniesta, Riqui Puig non riesce a trovare spazio nel Barcellona di Koeman (con il quale è in aperta contestazione) ed ha attirato su di sé l’attenzione dei principali club europei. In Italia, anche la Juventus si era interessata al catalano, che è in scadenza contrattuale nel 2021, seppur con una clausola di rinnovo fino al 2023, esercitabile per il club blaugrana. Il Milan osserva e prende appunti, con l’intento di chiudere un’operazione alla Morata: la proposta dei rossoneri sarebbe quella di un prestito di un anno e mezzo, con obbligo di riscatto a 13 milioni, nel caso in cui il Barcellona prolunghi il contratto del giovane catalano.