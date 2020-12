Calciomercato Milan, visita in sede: nomi olandesi sul tavolo

Milan, visita in sede di Enzo Raiola: non è da escludere che si sia parlato di qualche giovane della scuderia dell’agente italo-olandese

Una visita a Casa Milan nel pomeriggio. Nella sede rossonera ha fatto tappa Enzo Raiola, cugino di Mino e anche lui agente. Non è da escludersi che nel corso dell’incontro si sia parlato anche di rinnovi, ma neppure di alcuni nomi della scuderia dell’agente italo-olandese. Quali? Certamente i profili più giovani e che più si sposano con la filosofia Milan. Giocatori giovani, futuribili e da valorizzare all’interno del club. E considerando anche i problemi fisici di Bennacer e il fatto che Krunic non abbia affatto convinto a fianco di Tonali, Kessie o dell’algerino, il Milan potrebbe decidere di cercare un nuovo nome per la mediana.

E in questo senso il profilo più interessante di casa Raiola è certamente quello di Ryan Gravenberch, classe 2002 dell’Ajax. Giocatore fisicamente imponente, Gravenberch unisce quantità e qualità. Il suo nome è stato accostato recentemente a Juventus e Barcellona, ma fa parte indubbiamente di quei nomi che rientrano anche nei piani del Milan.

Calciomercato Milan, da Boadu a Brobbey: nomi per l’attacco

Chissà però che proprio nella scuderia di Mino Raiola non possa esserci l’erede di uno degli uomini simbolo del procuratore, Zlatan Ibrahimovic. Di profili interessanti in questo senso ce ne sono molti. Da Malen del Psv, che però potrebbe risultare troppo costoso per le casse rossonere, a Myron Boadu dell’Az Alkmaar. Attaccante classe 2001, esploso nella scorsa stagione, Boadu è un centravanti fisico e rapido. Il suo nome non è nuovo sul taccuino degli scout rossoneri e chissà che il Milan non possa decidere di acquistarlo per farlo crescere magari alle spalle di Zlatan Ibrahimovic per poi lasciargli in futuro il ruolo da centravanti.

Un ragionamento simile si potrebbe fare con Brian Brobbey, classe 2002 e nuovo gioiellino di casa Ajax. Visto in Champions League anche contro l’Atalanta, Brobbey è un centravanti molto forte fisicamente, ma allo stesso tempo rapido e abile tecnicamente. Come profilo rappresenta certamente un nome papabile per gli standard rossoneri.

Mentre il cartellino di Boadu potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro, quello di Brobbey costerebbe meno e potrebbe comportare un risparmio nelle casse rossonere, con il Milan che investirebbe su un nuovo, ennesimo talento da valorizzare in casa.