La Juventus continua a lavorare senza sosta in ottica futura: possibile colpo per il talento, c’è anche l’Arsenal sulle sue tracce

Da sempre la Juventus è stata capace di mettere a segno colpi a sorpresa per quanto riguarda i migliori giovani in circolazione. Il club bianconero è sempre al lavoro per anticipare le altre big d’Europa. Il lavoro non finisce mai con Paratici e Nedved molto attivi con la rete fitta di osservatori che girano costantemente per diversi colpi sensazionali.

Calciomercato Juventus, assalto a Fabio Vieira del Porto

Il centrocampista 20enne del Porto, Fabio Vieira, si è confermato in prima squadra nella scorsa stagione attirando subito le attenzioni delle big d’Europa. Al momento sulle sue tracce ci sarebbero sia l’Arsenal che il Marsiglia come riportato dal portale “tribalfootball”: il giocatore ha una clausola rescissoria da circa 30 milioni di euro nel suo contratto.

Anche la Juventus sarebbe molto interessata al giovane calciatore del Porto: il club bianconero sarebbe già molto attivo per il futuro. Classe 2000, il portoghese è un centrocampista totale che può ricoprire anche la posizione di trequartista alle spalle dell’attaccante. In questo scorcio di stagione ha messo a segno anche un gol in Champions League.

La Juventus continua a pensare a colpi importanti per i migliori giovani in circolazione come ha sempre dimostrato in passato.