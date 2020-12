C’è sempre Dybala al centro delle voci di calciomercato Juventus. Le parole di Andrea Agnelli e la convenienza di una cessione, con l’ipotesi di un super scambio



“Ha avuto un’offerta da primi 20 al mondo e stiamo aspettando una sua risposta”. Andrea Agnelli ha messo Dybala alla gogna dei tifosi preparando forse il terreno alla cessione. L’argentino vuole un trattamento economico pari se non superiore a quello di de Ligt, che guadagna 12 milioni di euro a stagione. Proprio insieme all’olandese, il classe ’93 di Laguna Larga (mai del tutto amato da Agnelli e sottoposti) è quello che consentirebbe alla Juventus di intascare una cifra sostanziosa e mettere un po’ in ordine un bilancio disastroso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Dybala al posto di Messi: scambio da 90 milioni

A proposito di addio di Dybala, nelle ultime ore sono tornate a galla le voci su un possibile futuro al Paris Saint-Germain. Chi guarda un po’ oltre, però, inserisce nella corsa pure il Barcellona che rischia seriamente di perdere Leo Messi a costo zero. L’attuale numero dieci della Juventus raccoglierebbe la pesantissima eredità del fuoriclasse di Rosario, con i blaugrana che, volendo, possono ripetere coi bianconeri la stessa operazione conclusa l’estate scorsa. Parliamo dello scambio Pjanic-Arthur, uno scambio quasi senza soldi veri (solo 10 milioni, tirati fuori dalla Juve) che fin qui ha fatto comodo solo al bilancio.

In cambio di Dybala, per un ‘baratto’ alla pari sui 90 milioni, il Barça potrebbe mettere sul piatto Antoine Griezmann, un pesce fuor d’acqua in Catalogna che però prende 18 milioni di euro l’anno. Tralasciando questo aspetto, al transalpino potrebbe allettare non poco la possibilità di rilanciarsi in Italia, di raccogliere magari l’eredità di Cristiano Ronaldo. A maggior ragione se al posto di Pirlo dovesse arrivare un certo Zinedine Zidane…

