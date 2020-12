L’Inter prova il colpo a parametro zero: il giocatore viene liberato da Klopp

Dopo cinque anni al Liverpool, per Georgino Wijnaldum potrebbe essere arrivato il momento di lasciare i Reds per cambiare aria e provare una nuova esperienza. Il futuro del centrocampista olandese potrebbe essere in Italia, con l’Inter che cercherà di sostituire Radja Nainggolan, in procinto di lasciare Milano per poter tornare a quella che era la sua madre patria Sardegna.

Calciomercato Inter, colpo a zero dalla Premier

A spingere la possibile cessione di Wijnaldum potrebbe essere l’arrivo, in Inghilterra, di Renato Sanches, classe 1997 del Lilla, che non solo fornirebbe a Klopp un profilo più giovane di sette anni, ma anche un prospetto di grande talento, soprattutto per la nazionale portoghese.

L’Inter, in ogni caso, potrebbe anche non avere fretta di intervenire sul mercato e di presentare un’offerta per Wijnaldum già a gennaio: d’altronde l’olandese va in scadenza di contratto a giugno e nel corso del prossimo mese si potrà trovare un accordo che permetta all’ex Newcastle di arrivare a parametro zero all’inizio della prossima finestra estiva di calciomercato.