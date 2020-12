L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: idea pazza per il vice-Lukaku

Saranno settimane decisive in casa Inter anche per quanto riguarda la situazione tra acquisti e cessioni. In tanti faranno le valigie per trovare un minutaggio superiore rispetto a quello concesso da Antonio Conte, ma non solo. La società nerazzurra potrebbe accontentare nuovamente l’allenatore leccese con innesti funzionali al suo piano tattico.

Calciomercato Inter, Pellè come vice-Lukaku

Così come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l‘Inter potrebbe pensare anche Graziano Pellè, attaccante dello Shandong Luneng, in scadenza di contratto nel giugno 2021. Ma l’attaccante italiano si dovrebbe liberare prima di gennaio dal club inglese, dopo la riforma fiscale del campionato.

Conte già ha lavorato con lui durante il periodo della Nazionale italiana: Pellè è stato il suo terminale offensivo nel 3-5-2 ideato anche agli Europei. Una pazza idea per avere un’alternativa in più nel reparto d’attacco per la compagine nerazzurra.

L’Inter potrebbe così pensare ad un colpo funzionale alle idee di gioco dell’allenatore nerazzurro per puntare allo Scudetto dopo l’eliminazione dall’Europa.