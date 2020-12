Leonardo prova a strappare il difensore alla Juventus: la Roma si difende

Roger Ibanez continua a inanellare prestazioni di alto livello e soprattutto continua a essere sotto i riflettori, con le big d’Europa che fanno la fila per poterselo aggiudicare già la prossima estate. Sul difensore giallorosso, come riportato da AsRomaLive, si è aggiunto anche il Paris Saint-Germain, che però difficilmente riuscirà a versare la somma richiesta. Per questo l’intenzione di Leonardo è cercare di mettere in piedi un possibile scambio, proponendo alla società capitolina il cartellino di Paredes.

Calciomercato Inter e Juventus, irrompe il PSG

Sul centrocampista, che è un ex della Roma, ci sarebbero però anche Inter e Juventus: i nerazzurri vorrebbero prenderlo già a gennaio, mentre i bianconeri ci stanno ragionando in chiave futura, per giugno, anche in base a come andrà questa stagione. Lo stesso Ibanez è un profilo che piace alla Juventus, che però vorrebbe provarci, allo stesso modo di Paredes, nel corso del mercato estivo.

Un intreccio di mercato che vede la Roma, intanto, intenzionata a trattenere Ibanez, senza doverlo far andare via: per questo motivo Pinto si muoverà nei prossimi giorni per iniziare a ragionare sul rinnovo del suo contratto, per blindarlo.