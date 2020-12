L’Inter pensa al prossimo calciomercato e potrebbe effettuare il colpaccio in attacco già a gennaio: la rivelazione dalla Spagna

Non è stato un avvio di stagione semplice per l’Inter, che con il passare delle settimane sta provando a rialzarsi e soprattutto in Serie A sta ottenendo dei risultati migliori per restare in scia del Milan, ora in vetta alla classifica e distante tre lunghezze. In Europa invece è già arrivato un fallimento.

In un girone abbordabile di Champions League, la squadra allenata da Antonio Conte non è riuscita a qualificarsi agli ottavi per il terzo anno di fila e ora dovrà basare tutti i suoi pensieri su Coppa Italia e soprattutto Serie A, visto che lo scudetto è alla portata dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, sogno Aguero già a gennaio: la società ci pensa

La società punta fortemente sul campionato per tornare a vincere un trofeo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta e avrebbe in mente nuove operazioni di mercato di spessore già a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa e tentare l’assalto definitivo verso la Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’Inter avrebbe messo nel mirino Sergio Aguero del Manchester City da acquistare già nel mercato di gennaio. Il ‘Kun’ non sta vivendo un buon momento visto che sembrerebbe ormai essere l’alternativa di Gabriel Jesus, per cui potrebbe trovare una nuova squadra per ritrovare la titolarità.

Dall’inizio di questa stagione, Sergio Aguero ha collezionato tre reti e un assist ma sarebbe sicuramente un gran colpo per la Serie A.