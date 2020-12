La prematura eliminazione dalle coppe europee compatta l’Inter verso un unico obiettivo: lo scudetto. Ecco i precedenti di Conte

Archiviata la pesantissima eliminazione dalle coppe europee, l’Inter si prepara a concentrare tutte le proprie forze in campionato. Senza competizioni internazionali, infatti, la squadra di Conte avrà un unico grande obiettivo nel prosieguo di stagione, ovvero quello di ‘scucire’ lo scudetto alla Juventus, assoluta dominatrice in Italia da ben nove anni. In questo senso, i nerazzurri avranno forse un’occasione irripetibile: tutte le rivali sono ancora in corsa in Europa e, senza coppe, i precedenti sono dalla parte di Conte. Ecco perché l’Inter è diventata la favorita numero uno per lo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen offerto in Serie A | Che scambio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marcos Alonso a gennaio: si può

Inter, dalla rosa all’impegno unico | Conte non fallisce senza coppe

In primo luogo, ad inizio stagione la squadra nerazzurra era già accreditata come la principale candidata allo scudetto, al pari solo della Juventus. L’eliminazione da Champions ed Europa League non fa altro che aumentare le chance di Lukaku e compagni, con Conte che potrà così contare su una rosa forte e lunga e – a differenza delle altre pretendenti – focalizzata solo sull’obiettivo scudetto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, Cassano non lo risparmia: “Deve ringraziare l’allenatore”

Inoltre, i precedenti di Conte fanno ben sperare i tifosi dell’Inter. L’allenatore pugliese ha già trionfato due volte in campionato senza gli impegni delle coppe: nella stagione 2011-2012 con la Juventus e nel 2016-2017 sulla panchina del Chelsea, in entrambi i casi senza nemmeno partecipare alla fase a gironi. Negli altri due campionati conquistati con i bianconeri, invece, il tecnico si è fermato in un’occasione ai quarti di finale di Champions League (nel 2012-2013), e nell’annata successiva è arrivato fino alla semifinale di Europa League dopo la ‘retrocessione’ dai gironi di Champions. I due titoli nazionali conquistati senza le coppe fanno dunque sognare i tifosi. La Juventus e tutte le altre rivali sono avvertite: l’Inter può diventare la squadra da battere per lo scudetto.