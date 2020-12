In attesa di scendere in campo per il match con il Genoa, arriva l’elenco dei convocati del Milan: ecco cos’ha deciso Pioli su Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato ‘orfano’ il Milan dopo l’infortunio contro il Napoli che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco. Lo svedese lavora dunque per il ritorno, con la decisione definitiva di mister Pioli riguardo alla convocazione già contro il Genoa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, colpaccio gratis in Serie A | È super derby

LEGGI ANCHE >>>Milan, da oggetto misterioso a Golden Boy | L’ascesa di Sandro Tonali!

Genoa-Milan, UFFICIALE: la decisione su Ibra

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, colpo lontano | Zidane non molla

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Calhanoglu lontano dal Milan | Doppia ipotesi di ‘tradimento’

Stefano Pioli ha preso la sua decisione sulla convocazione di Zlatan Ibrahimovic per l’insidiosa trasferta contro il Genoa. Lo svedese non sarà ancora a disposizione, visto che sta lavorando a parte per il recupero che potrebbe quindi avvenire nel prossimo turno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ibrahimovic lamenta ancora dolore e proseguirà dunque la riabilitazione nei prossimi giorni. Il mister rossonero dovrà fare a meno dello svedese, al pari degli infortunati Gabbia, Kjaer e Bennacer.