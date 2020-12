Il Milan è da tempo a caccia di un profilo per la trequarti e Paolo Maldini sembrava pronto a centrare il colpo. Ora, però, tutto potrebbe cambiare con uno scambio

Da diverse settimane il Milan è accostato a Florian Thauvin a parametro zero. L’esterno francese non ha rinnovato il contratto con il Marsiglia e a fine stagione dovrebbe lasciare il club di Ligue 1. Paolo Maldini nelle scorse settimane ha confermato il forte interesse per il calciatore, ma ancora la trattativa non è chiusa. Attenzione anche al caso Papu Gomez, divampato in casa Atalanta nelle ultime settimane. L’argentino è ormai al passo d’addio e anche in questo caso il Milan è alla finestra.

Calciomercato Milan, Maldini rischia di perdere due obiettivi

Il Marsiglia aveva espresso il suo fastidio per la mossa del Milan su Thauvin a stagione nel vivo. Il club francese potrebbe bypassare i rossoneri proponendo un interessante scambio all’Atalanta. Nell’ambito di questa operazione il Papu Gomez verrebbe scambiato proprio con l’esterno francese. Thauvin era già stato offerto, inoltre, da intermediari al club bergamasco. Il Milan resterebbe dunque tagliato fuori da entrambe operazioni. In realtà, però, l’esterno francese ha espresso la sua preferenza per il club rossonero che ha già avviato i contatti per prenderlo a zero.