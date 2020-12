Calciomercato Inter e Milan, colpaccio gratis in Serie A | È super derby

Inter e Milan continuano a fiutare colpi importanti a parametro zero: ancora un derby fuori dal campo per le due compagini milanesi

Un fulmine a ciel sereno in casa Atalanta. “El Papu” Gomez sarebbe sempre più vicino all’addio dopo la lite furiosa con Gasperini. Le dinamiche improvvisamente sono cambiate e così il suo futuro potrebbe essere altrove. Lo stesso talentuoso giocatore argentino ha postato una stories sul suo profilo Instagram in cui ha svelato che dirà tutta la verità quando sarà possibile.

Calciomercato Inter e Milan, l’assalto a Gomez

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, lo stesso giocatore sudamericano potrebbe anche chiedere alla dirigenza bergamasca di lasciarlo partire con la lista gratis. La sua voglia di giocare è tanta per conquistarsi un posto tra le convocazioni dell’Argentina per la Copa America. Non intende minimamente di restare ai margini fino al termine della stagione.

E così Inter e Milan potrebbero provare il colpaccio gratis senza dimenticare anche la Roma, sempre molto affascinata dall’idea Papu Gomez. Fonseca predilige i due trequartisti alle spalle dell’unica punta e così l’argentino sarebbe una soluzione gradita all’allenatore portoghese.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere in breve tempo il futuro del tuttocampista argentino, autore di stagioni memorabili con la maglia dell’Atalanta.