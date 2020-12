Ultimatum della Juventus per Paulo Dybala: l’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è in trattativa per il rinnovo. L’argentino, tuttavia, non ha ancora trovato l’accordo e questo sta facendo sorgere dei problemi: se non dovesse esserci la fumata bianca, l’attaccante andrà via nelle prossime sessioni. Infatti, sarebbe arrivato l’ultimatum da parte della Juventus.

Juventus, arriva l’ultimatum a Dybala

Dybala ha perso il posto da titolare in attacco in favore del tandem Ronaldo-Morata. Le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative finora e Pirlo ha deciso di relegarlo in panchina, concedendogli comunque un bel po’ di minuti. ‘La Joya‘, tuttavia, sta subendo questa concorrenza anche per l’incertezza sul rinnovo.

Attualmente guadagna sui 7 milioni a stagione, ma la scadenza nel 2022 impone la Juventus di fare delle scelte: per evitare di perderlo a zero, entro l’estate dell’anno prossimo dovrebbe rinnovare. Il club bianconero avrebbe dato proprio un ultimatum a Dybala, che ora avrebbe solo un mese di tempo per accettare la proposta.