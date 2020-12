Calciomercato Juventus, Douglas Costa più 20 milioni | Colpo dal Bayern

La Juventus cerca rinforzi sulla fascia in vista della possibile partenza di Cuadrado: Douglas Costa più 20 milioni al Bayern Monaco

In casa Juventus si è trovata la retta via verso la vittoria dopo il successo al Camp Nou contro il Barcellona. Vista la possibile partenza di Cuadrado, che potrebbe partire verso una destinazione lontana, i bianconeri cercano rinforzi sulla fascia destra. Offerta da 20 milioni più Douglas Costa per il colpo dal Bayern Monaco.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rottura con il Real Madrid | Colpaccio di Paratici

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, si offre alla Juventus | Un ex Serie A per Pirlo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il riscatto | La strategia di Paratici

Calciomercato Juventus, Cuadrado verso la Cina: Douglas Costa più 20 milioni per Pavard

La Juventus nel mercato invernale potrebbe perdere una delle sue pedine fondamentali di questa parte di stagione, ovvero Juan Cuadrado. Il colombiano in queste giornate si sta rivelando sempre più fondamentale, ma un’offerta irrinunciabile arriverebbe dalla Cina. Infatti secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Guangzhou Evergrande sarebbe pronto ad offrire 36 milioni per tre anni.

Nonostante non ci sia la volontà di lasciar partire il colombiano, la Juventus inizia a guardarsi intorno per cercare il successore. Così gli occhi dei bianconeri si posano sul calciatore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard. La società juventina per arrivare al francese classe 1994 sarebbe pronta a mettere sul piatto lo scambio con Douglas Costa, al momento in prestito proprio nel club tedesco, più un conguaglio di 20 milioni in favore dei bavaresi.