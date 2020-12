L’Inter potrebbe mettere in piedi uno scambio molto interessante in ottica calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità e quali sono i calciatori coinvolti

Ivan Perisic continua a non convincere del tutto nell’Inter di Antonio Conte. L’esterno croato si alterna con Ashley Young sulla fascia sinistra, ma non riesce a diventare decisivo e a mantenere alto il livello delle sue prestazioni. Il laterale ex Wolfsburg potrebbe dunque lasciare nuovamente Milano nei prossimi mesi, ma questa volta per restare in Serie A. Il calciatore vorrebbe in ogni caso giocare la Champions League: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, Arteta li scarica | Doppio colpo dall’Arsenal!

Calciomercato Inter, occhio allo scambio in Serie A per Perisic

Il laterale croato potrebbe essere inserito all’interno di un interessante scambio con la Lazio per Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo è uno dei perni dei biancocelesti guidati da Simone Inzaghi e il club romano lo valuta 50 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per i nerazzurri che valutano Perisic 18 milioni di euro e sono pronti ad aggiungere un conguaglio da 17 milioni. Oltre alla distanza sul valore dei cartellini dei calciatori occorre considerare anche un altro ostacolo per la trattativa. Occhio, infatti, all’alto ingaggio di Perisic (5 milioni di euro) che potrebbe essere troppo dispendioso per le casse biancocelesti.