L’Arsenal non riesce più a vincere e così lo stesso manager Arteta è infuriato con alcuni calciatori dei “Gunners”

Una situazione orribile per l’Arsenal. La stagione dei “Gunners” non è iniziata nel migliore dei modi e così lo stesso Arteta è infuriato con alcuni calciatori. La compagine inglese ha collezionato finora 4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte in queste prima dodici giornate. A Londra c’è aria di crisi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi-offerta per il pupillo di Conte | Cifre e dettagli

Calciomercato Inter e Milan, Xhaka e Pepe scaricati

Nell’ultima giornata di campionato è arrivato un nuovo risultato negativo contro il Burnley. Inoltre, la furia del manager spagnolo è arrivata per l’espulsione insensata di Granit Xhaka, dopo aver preso per il collo Westwood. Così nel post-partita ha tuonato: “Un errore che ci è costato caro. Avevamo il dominio del gioco ed in dieci è stato difficile. Ha superato il limite”. Poi ha aggiunto: “Non è l’unico giocatore che ha avuto momenti difficili”. Non è la prima volta che il centrocampista svizzero faccia errori madornali e così l’Inter potrebbe pensarci nuovamente.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il riscatto | La strategia di Paratici

Il riferimento è chiaro anche a Nicolas Pepe, arrivato all’Arsenal per circa 80 milioni di euro e finora ha tradito le aspettative sul suo conto. Il Milan sarebbe sempre attiva sul fronte mercato e il profilo dell’ivoriano è molto interessante per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. L’operazione resta difficile perché la sua valutazione è altissima: la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata ad un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare anche biennale.

L’Arsenal pensa al futuro cercando così di snellire la rosa di Arteta, che è stanco di certi atteggiamenti dei suoi calciatori.