Calciomercato Inter, Marcos Alonso a gennaio: si può

Inter a caccia di rinforzi, Conte può accogliere Marcos Alonso: lo spagnolo a gennaio può lasciare il Chelsea

A caccia di rinforzi per l’obiettivo scudetto. Fuori dall’Europa, l’Inter può concentrarsi al massimo sul campionato. Per puntare ad un titolo che da troppo tempo manca, Conte potrebbe chiedere nuovi rinforzi. E un nome su tutti è quello di Marcos Alonso del Chelsea. Il laterale spagnolo è sostanzialmente finito fuori rosa dopo un brutto litigio con Lampard all’inizio della stagione e non rientra più nei piani del manager inglese.

Calciomercato Inter, Alonso obiettivo per gennaio

Ecco allora che la pista Marcos Alonso potrebbe essere più calda che mai per gennaio. Conte è un grande estimatore dell’ex Fiorentina, che ben conosce il campionato italiano e che soprattutto conosce l’allenatore salentino. Insieme i due hanno vinto la Premier e la FA Cup con la maglia del Chelsea e lo spagnolo è stato un punto fermo dell’11 titolare di Conte ai tempi dei ‘Blues’. Ecco allora che l’allenatore nerazzurro sarebbe pronto a riabbracciarlo e a regalargli subito una maglia da titolare, considerando che sia Young che Perisic sulla corsia mancina hanno offerto fino ad ora prestazioni piuttosto deludenti.

Il giocatore è sul piede di partenza e l’Inter può approfittare della situazione. Il contratto di Alonso con il Chelsea scade nel 2023 e per questo l’Inter potrebbe proporre al club inglese l’acquisto in prestito con un diritto/obbligo di riscatto fissato a giugno. Un’opzione che il Chelsea, vista comunque la lunghezza del contratto, potrebbe anche essere disposto ad accettare. E la stessa cifra del riscatto potrebbe non superare i 15 milioni di euro: Alonso è un giocatore di 30 anni e, senza ormai vedere il campo, il prezzo si sta chiaramente svalutando.

Ad agevolare le cose potrebbero poi essere anche i buoni rapporti tra i due club. Già lo scorso gennaio Inter e Chelsea conclusero il trasferimento in prestito di Moses a Milano, poi prolungato sino alla fine del campionato. Rapporti buoni dunque, ma non quelli tra Conte e la sua ex squadra. Potrebbe essere questo l’ostacolo maggiore, insieme forse all’ingaggio del giocatore, che il Chelsea vuole che venga sobbarcato dal club acquirente.