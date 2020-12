Il futuro di Christian Eriksen all’Inter è ancora in bilico, ma probabilmente il trequartista danese lascerà Milano

Da quand’è arrivato a Milano, ovvero a gennaio scorso, Christian Eriksen non si è per niente adattato agli schemi di Antonio Conte. Il trequartista danese, dunque, potrebbe lasciare l’Inter. Resta solo da capire in quale squadra. Le pretendenti non mancano, soprattutto in Premier League, dove Eriksen è diventato il grande giocatore che è oggi. Ma non solo.

Inter, Eriksen rifiuta il ritorno in Premier League

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star‘, Eriksen non vorrebbe tornare in Premier League. Il Manchester United ha mostrato interesse per acquistare il danese, mentre l’Arsenal ha preferito evitare nonostante i problemi di classifica. Tuttavia, la volontà dell’ex Tottenham sembra chiara: non vorrebbe tornare in Premier con la coda tra le gambe.

Eriksen aveva lasciato l’Inghilterra proprio per tentare un’esperienza in nuovo campionato. Le cose all’Inter non stanno andando bene e invece che tornare in Premier League, preferirebbe accordarsi con il PSG. I parigini sono in corsa per acquistare il trequartista già a gennaio. Leonardo guarda molto al mercato della Serie A e l’arrivo del danese alzerebbe di molto la qualità del centrocampo di Tuchel.