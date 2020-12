Calciomercato Inter, Eriksen offerto in Serie A | Che scambio!

Calciomercato Inter, Eriksen offerto in Serie A per un clamoroso scambio con la Roma: sul piatto c’è il cartellino di un gioiello dei giallorossi

Da quando è arrivato all’Inter, non è mai riuscito ad imporsi ed è stato praticamente messo all’uscio da Conte e dalla dirigenza nerazzurra, dopo solo qualche mese di permanenza. Adesso, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di compratori per Christian Eriksen, nella speranza di non vanificare completamente l’investimento fatto lo scorso anno. E come rivelato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter ha offerto il cartellino del danese alla Roma, per ottenere in cambio quello di Lorenzo Pellegrini (profilo estremamente gradito a Marotta e alla squadra mercato nerazzurra): l’intenzione dei nerazzurri è quella di piazzare lo scontento ex Tottenham e utilizzarlo come pedina di lusso in uno scambio con la Roma.