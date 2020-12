Milan Skriniar può salutare l’Inter dando il via, nella prossima sessione di mercato, ad un clamoroso ritorno in nerazzurro

Il big match contro il Napoli di Gattuso nei pensieri di Antonio Conte che, in vista della riapertura del calciomercato invernale, può pensare alla cessione di Milan Skriniar. Il centrale slovacco fatica a trovare spazio e può rientrare in un’inattesa trattativa di scambio per il ritorno a Milano di un grande ex.

Calciomercato Inter, ritorno ‘grazie’ a Skriniar: i dettagli

Non è un mistero che Milan Skriniar stia finendo sempre più in disparte con il passare delle giornate. Superato nelle gerarchie di Conte anche da Bastoni, lo slovacco è valutato circa 50 milioni e rimane tra i primi nomi sul taccuino del Barcellona. E proprio in casa Barcellona, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sembrerebbe sempre più in bilico il futuro di Philippe Coutinho.

Con i candidati alla presidenza Laporta e Font che non intendono puntare sull’ex Liverpool, il talento verdeoro potrebbe rientrare nell’affare Skriniar con l’Inter. Una suggestione che può quindi presentarsi nelle prime settimane del 2021, nonostante l’interesse vivo anche di Psg e Manchester City. Coutinho ha una valutazione di 70 milioni e, nonostante l’infortunio di Ansu Fati, sta trovando sempre meno spazio alla corte di Koeman.

Idea scambio con Skriniar che, dunque, può decollare: il ritorno di Coutinho, accostato anche alla Juventus, nella Milano nerazzurra resta una possibilità.